В Киеве задержали известного блогера и журналиста (видео)

В Киеве, в четверг, 5 сентября, во время акции в поддержку закрытия телеканала NewsOne, сотрудники правоохранительных органов задержали известного блогера, журналиста, активиста и одного создателей партии "Демократична сокира" Юрия Гудыменко. Видео задержания появилось в социальных сетях.

Юрий Гудыменко вместе с "Демократичною сокирою" проводил акцию в поддержку аннулирования лицензии телеканала NewsOne, который транслировал проведение телемоста с Россией.

Юрий Гудыменко (Фото: facebook.com/hudymenko)

Группа активистов в количестве около 200 человек, собралась утром, 5 сентября, возле здания Нацсовета по адресу: улица Прорезная,2. На заседании должен был рассматриваться вопрос об обращении в суд по делу телеканала. Также, по данным Нацполиции, на акцию подтянулись сторонники "Оппозиционной платформы – За жизнь" и между активистами произошла небольшая потасовка.

"Это давно забытое ощущение – руки за спиной", - прокомментировал Юрий Гудыменко свое задержание.

В Киеве задержали известного блогера и журналиста

Юрий Гудыменко – известный украинский блогер, журналист, телеведущий, политический деятель. В 2018 году попал в десятку лучших блогеров в рейтинге от телеканала ICTV, где занял 8-ю позицию. Работал на многих украинских телеканалах в и печатных изданиях. Организатор и участник различных акций протеста.

Через некоторое время Юрий Гудыменко сообщил лично о своем освобождении на странице в Facebook.

Юрий Гудыменко (Фото: facebook.com/hudymenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что решение владельца телеканала NewsOne провести телемост с Россией вызвало гнев у украинцев.

А также рассказывали о том, что российскому блогеру дали 5 лет тюрьмы за публикацию в соцсети.