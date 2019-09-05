У Києві затримали відомого блогера і журналіста (відео)

У Києві, у четвер, 5 вересня, під час акції на підтримку закриття телеканалу NewsOne, співробітники правоохоронних органів затримали відомого блогера, журналіста, активіста і одного з творців партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка. Відео затримання з'явилося в соціальних мережах.

Юрій Гудименко разом з "Демократичною сокирою" проводив акцію в підтримку анулювання ліцензії телеканалу NewsOne, який транслював проведення телемосту з Росією.

Юрій Гудименко (Фото: facebook.com/hudymenko)

Група активістів у кількості близько 200 осіб, зібралася вранці, 5 вересня, біля будівлі Нацради за адресою: вулиця Прорізна,2. На засіданні мало розглядатися питання про звернення до суду по справі телеканалу. Також, за даними Нацполиции, на акцію підтяглися прихильники "Опозиційної платформи – За життя" і між активістами сталася невелика бійка.

"Це давно забуте відчуття – руки за спиною", - прокоментував Юрій Гудименко своє затримання.

Юрій Гудименко – відомий український блогер, журналіст, телеведучий, політичний діяч. У 2018 році потрапив в десятку кращих блогерів в рейтингу від телеканалу ICTV, де зайняв 8-у позицію. Працював на багатьох українських телеканалах та в друкованих виданнях. Організатор та учасник різноманітних акцій протесту.

Через деякий час Юрій Гудименко повідомив особисто про своє звільнення на сторінці в Facebook.

Юрій Гудименко (Фото: facebook.com/hudymenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що рішення власника телеканалу NewsOne провести телеміст з Росією викликало гнів українців.

А також розповідали про те, що російському блогеру дали 5 років в'язниці за публікацію в соцмережі.