В Киеве задержали банду иностранцев, которые обворовывали людей по схеме "подсадка" (фото)

В Киеве оперативники задержали иностранцев, которые систематически обворовывали клиентов заведений общественного питания. Преступников повязали на улице Ивана Франка, 46.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Воры "работали" по старой схеме. Она состоит в том, что воры садятся неподалеку с вещами, которые жертва оставила без надежного надзора. Далее кто-то отвлекает, кто-то прячет руки вора, а кто-то непосредственно ворует ценные вещи или деньги.
Задержанные преступники:
• Шелия Сергей, 1972 года рождения, ранее дважды судимый за кражи
• Майсурадзе Тамаз, 1980 года
• Кварцхелия Тимур, 1963 года
• Цкарозия Калистрат, 1969 года
• Цкарозия Борис, 1967 года рождения.
Также на страничке опубликовали их фото, чтобы жители столицы знали их в лицо.
Как мы ранее писали, в Киеве наглые воры обокрали девочку на глазах у полицейских.
Также мы писали о том, что в Киеве орудуют мошенники, которые "разводят" стариков.