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У Києві затримали банду іноземців, які обкрадали людей за схемою "підсід" (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Києві оперативники затримали іноземців, які систематично обкрадали клієнтів закладів громадського харчування. Злочинців схопили на вулиці Івана Франка, 46.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний Facebook.

Злодії "працювали" за старою схемою. Вона полягає в тому, що злодії сідають поряд з речами, які жертва залишила без надійного нагляду. Далі хтось відволікає, хтось ховає руки злодія, а хтось безпосередньо краде цінні речі або гроші.

Затримані злочинці:
• Шелія Сергій, 1972 року народження, раніше двічі судимий за крадіжки
• Майсурадзе Тамаз, 1980 року
• Кварцхелія Тимур, 1963 року
• Цкарозія Калістрат, 1969 року
• Цкарозія Борис, 1967 року народження.

Також на сторінці опублікували їх фото, щоб мешканці столиці знали їх в обличчя.

У Києві затримали банду крадіїв-іноземців (фото: Київ Оперативний)

Як ми раніше писали, в Києві нахабні злодії обікрали дівчинку на очах у поліцейських.

Також ми писали про те, що у Києві орудують шахраї, які "розводять" людей похилого віку.

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Новини України злодій
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