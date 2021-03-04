У Києві затримали банду іноземців, які обкрадали людей за схемою "підсід" (фото)

Злодії "працювали" за старою схемою. Вона полягає в тому, що злодії сідають поряд з речами, які жертва залишила без надійного нагляду. Далі хтось відволікає, хтось ховає руки злодія, а хтось безпосередньо краде цінні речі або гроші.

Затримані злочинці:

• Шелія Сергій, 1972 року народження, раніше двічі судимий за крадіжки

• Майсурадзе Тамаз, 1980 року

• Кварцхелія Тимур, 1963 року

• Цкарозія Калістрат, 1969 року

• Цкарозія Борис, 1967 року народження.

Також на сторінці опублікували їх фото, щоб мешканці столиці знали їх в обличчя.

У Києві затримали банду крадіїв-іноземців (фото: Київ Оперативний)