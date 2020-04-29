В Киеве "зачищают" митинг бизнесменов у Кабмина: протестуют против карантина

В Киеве полиция начала разгонять митинг представителей малого бизнеса, которые собрались на митинг под Кабмином. 29 апреля на улицу Грушевского вышли бизнесмены с лозунгами и плакатами. Люди требуют, чтобы карантин был прекращен, так как им нечем кормить свои семьи. Также граждане отмечают, что если закон един для всех, почему в стране работают гиганты бизнеса такие, как магазин "Эпицентр", Макдональдс и другие.

"Объясните, почему "Макдональдс" и "Эпицентр" работает, а мы, с той же группой товаров, нет? Если карантин для всех, то мы без проблем отправимся домой и будем питаться воздухом, но пусть и они закроются!" - говорят участники акции.

На кадрах видео можно наблюдать, как полиция жестко оттаскивает участников митинга и приказывает им очистить территорию.

Также под Кабинетом министров полицейские напали на журналиста "Громадського" Богдана Кутепова и сломали его технику.

Во время акции правоохранители сказали журналистам покинуть эту территорию. Кутепов в прямом эфире спрашивал у сотрудников полиции, почему они должны уйти с этого места, на что полицейские сказали "или забираешь (камеру, - ред.), или я сломаю". С этими словами на журналистов напали и вытолкнули их с того места.

В Киеве полиция пытается разогнать митингующих бизнесменов под Кабмином (YouTube/Страна)

Как мы ранее писали, в Кабмине решают, когда разрешить украинцам стричься и ходить в кино.