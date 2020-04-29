У Києві "зачищають" мітинг бізнесменів біля Кабміну: протестують проти карантину

У Києві поліція почала розганяти мітинг представників малого бізнесу, які зібралися на мітинг під Кабміном. 29 квітня на вулицю Грушевського вийшли бізнесмени з гаслами і плакатами. Люди вимагають, щоб карантин був припинений, через те, що їм нічим годувати свої сім'ї. Також громадяни відзначають, що якщо закон один для всіх, чому в країні працюють гіганти бізнесу такі, як магазин "Епіцентр", МакДональдз і інші.

"Поясніть, чому "Макдональдс" і "Епіцентр" працює, а ми, з тією ж групою товарів, ні? Якщо карантин для всіх, то ми без проблем вирушимо додому і будемо харчуватися повітрям, але нехай і вони закриються!" - кажуть учасники акції.

На кадрах відео можна спостерігати, як поліція жорстко відтягає учасників мітингу і наказує їм очистити територію.

Також під Кабінетом міністрів поліцейські напали на журналіста "Громадського" Богдана Кутєпова і зламали його техніку.

Під час акції правоохоронці сказали журналістам покинути цю територію. Кутєпов в прямому ефірі питав у співробітників поліції, чому вони повинні піти з цього місця, на що поліцейські сказали "або забираєш (камеру, - ред.), або я зламаю". З цими словами на журналістів напали і виштовхнули їх з місця.

У Києві поліція намагається розігнати мітингувальників бізнесменів під Кабміном (YouTube/Країна)

Як ми раніше писали, у Кабміні вирішують, коли дозволити українцям стригтися і ходити в кіно.