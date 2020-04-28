В Кабмине решают, когда разрешить украинцам стричься и ходить в кино: есть пара вариантов

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине начнут ослаблять уже с середины мая - названы все даты снятия ограничений

Карантин в Украине был введен в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года. Его дважды продолжили и следующей датой окончания карантинных мероприятий стало 12 мая. В правительстве разработали поэтапный план выхода из карантина и отметили, что ограничения будут сниматься в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с количеством заболевших COVID-19.

Для того, чтобы запустить первый этап смягчения карантина, нужно, чтобы количество диагностированных случаев заражения коронавирусом не росло больше чем на 5% ежедневно. Как пишет издание OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники в Кабмине, на данный момент рассматривают две даты ослабления карантина – 12 и 18 мая.

"Сейчас обговариваются только предварительные планы. Есть две даты: 12 и 18 мая. В эти дни, скорее всего, реализуют первые три этапа ослабления карантинных мероприятий. Полные ослабления будут только после того, когда случаи заражения не будут обнаружены совсем. Только одиночные случаи. Тогда можно считать, что коронавируса в Украине больше нет. Но никто в мире не может вам точно назвать такую дату", - рассказал источник в Кабинете министров.

После протеста фермеров и предпринимателей в Украине могут открыть продовольственные рынки и это произойдет вероятнее всего к 1 мая.

Стоит отметить, что ослабление карантинных мероприятий будет касаться только тех заведений, которые смогут придерживаться санитарных требований (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция).

Что могут открыть с 12 мая в Украине:

Парки и скверы, зоны отдыха, пляжи.

Парикмахерские.

Магазины техники, канцтоваров.

Кофейни (на вынос)

Веломагазины и автомойки.

Заведения общественного питания с обслуживанием на вынос.

Спортивные залы.

Гостиницы.

Ремонт часов, ремонт велосипедов, ремонт ювелирных изделий.

Услуги домашнего персонала.

Прокат предметов личного пользования.

Услуги по ремонту обуви и одежды.

Что могут открыть в Украине с 18 мая:

Торговые центры без развлекательных зон.

Театры и кинотеатры.

Спортивные площадки.

Заведения общественного питания с посетителями.

Некоторые заведения образования.

Метро с ограничениями (специальные перевозки)

Что могут открыть в конце мая-начале июня:

Полноценно заработает метро.

Развлекательные заведения.

Рестораны и кафе.

Заведения культуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился план выхода из карантина для Киева.