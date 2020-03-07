В Киеве на вызовы "скорой" к пациентам будут приезжать волонтеры на мотоциклах

В Киеве на вызовы "скорой помощи" к пациентам будут приезжать волонтеры на мотоциклах для оказания помощи. Инициатива будет реализована в рамках пилотного проекта.

Волонтерская организация MotoHelp помогает мотоциклистам, скутеристам, велосипедистам в случае ДТП, занимается срочной доставкой крови.

В сообщении организации на Facebook отмечается, что они уже начали проводить рабочие встречи с одной из подстанций столицы, чтобы познакомиться с медиками и рассказать, чем байкеры Мотохелп могут им помочь.

Волонтеры подписали договор о сотрудничестве с "Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева".

Они будут реагировать на экстренные вызовы "скорой" при авариях, а также в других тяжелых случаях.

Планируется, что "медики на байках" будут дежурить на нескольких подстанциях скорой помощи в часы пик (в будни с 18:00 до 22:00).

В Киеве волонтеры MotoHelp будут помогать медикам "скорой помощи" (Фото: facebook.com/motohelp.kyiv)

В организации рассказали, что в дальнейшем информация о вызове с ДТП на горячую линию "103" от диспетчера "скорой" будет поступать к оператору MotoHelp, и волонтеры станут выезжать на вызов параллельно с бригадой медиков - однако с точки, ближайшей к месту происшествия.

По приезду раньше кареты "скорой" волонтеры смогут оказать пострадавшему первую помощь.

Отмечается, что все волонтеры-участники проекта имеют соответствующую подготовку и сертификат по оказанию первой помощи, аптечки и многолетний опыт выездов на аварии.

К слову, идея о медиках-байкерах в Украине не нова - несколько лет назад озвучивали намерение реализовать проект "Экстренная помощь на мотоциклах". Тогда в качестве пилотного города выбрали Киев, где существуют проблемы со временем приезда к пациенту из-за заторов на дорогах.