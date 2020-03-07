У Києві на виклики "швидкої" до пацієнтів приїжджатимуть волонтери на мотоциклах

У Києві на виклики "швидкої допомоги" до пацієнтів будуть приїжджати волонтери на мотоциклах для надання допомоги. Ініціатива буде реалізована в рамках пілотного проекту.

Волонтерська організація MotoHelp допомагає мотоциклістам, скутеристам, велосипедистам у разі ДТП, займається терміновою доставкою крові.

В повідомленні організації на Facebook зазначається, що вони вже почали проводити робочі зустрічі з однієї з підстанцій столиці, щоб познайомитися з медиками і розповісти, чим байкери Мотохелп можуть їм допомогти.

Волонтери підписали договір про співпрацю із "Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва".

Вони будуть реагувати на екстрені виклики "швидкої" при аваріях, а також в інших важких випадках.

Планується, що "медики на байках" чергуватимуть на кількох підстанціях швидкої допомоги в години пік (у будні з 18:00 по 22:00).

У Києві волонтери MotoHelp будуть допомагати медикам "швидкої допомоги" (Фото: facebook.com/motohelp.kyiv)

В організації розповіли, що в подальшому інформація про виклик з ДТП на гарячу лінію "103" від диспетчера "швидкої" буде надходити до оператора MotoHelp, і волонтери стануть виїжджати на виклик паралельно з бригадою медиків - однак з точки, найближчої до місця події.

По приїзду раніше карети "швидкої" волонтери зможуть надати потерпілому першу допомогу.

Зазначається, що всі волонтери-учасники проекту мають відповідну підготовку і сертифікат з надання першої допомоги, аптечки та багаторічний досвід виїздів на аварії.

До речі, ідея про медиків-байкерів в Україні не нова - кілька років тому озвучували намір реалізувати проект "Екстрена допомога на мотоциклах". Тоді в якості пілотного міста обрали Київ, де існують проблеми з часом приїзду до пацієнта через затори на дорогах.