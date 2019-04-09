В Киеве выстроилась огромная очередь из-за выборов: что происходит (видео)

Второй тур выборов президента Украины вызывает нешуточный ажиотаж среди жителей страны. Так, в сеть попало видео огромной очереди в Киеве из тех, кто желает изменить место голосования. Видео опубликовал в Facebook экономист Владимир Компаниец.

Поскольку изменить место голосования можно только до 15 апреля, украинцы спешат подать документы, чтобы иметь возможность сделать свой выбор 21 апреля. При чем тем, кто менял место голосования в первом туре, процедуру нужно пройти повторно.

Автор поста возмущен таким бюрократизмом, который все еще процветает, несмотря на 21 век.

"Власть можно только поблагодарить за такую "замечательную" организацию процесса по изменению места голосования и за "внедрение" электронного правительства", - написал Владимир Компаниец.

Выборы 2019 - в Киеве очередь из желающих изменить место голосования (видео: facebook.com/volodymyr.kompaniiets)

Пользователи сети также возмущены происходящим. Они оставляют комментарии под публикацией.

"Личное голосование ок, но почему это нельзя было сделать через электронный кабинет?"

"И даже вопрос не в месте регистрации, а в возможности изменить место голосования подав онлайн заявку, прикрепив документы и подписав это ЭЦП. Получается, что субсидию онлайн можно оформить, а сменить место для голосования нельзя, как это назвать?";

"Да, нужно за час до открытия очередь занимать..."

Напомним, мама Владимира Зеленского недавно сделала громкое заявление относительно обвинений в некомпетентности в сторону ее сына.