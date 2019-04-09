ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КИУ призывает избирателей не медлить со сменой места голосования

Новости » Выборы 2019    09.04.2019 - 11:19
КИУ призывает избирателей не медлить со сменой места голосования
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В КИУ напомнили, что изменить место голосования можно только до 15 апреля

Комитет избирателей Украины (КИУ) призывает избирателей не медлить со сменой места голосования перед вторым туром выборов 2019, который должен состояться 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.

В КИУ напомнили, что изменить место голосования можно только до 15 апреля. Обращение подается не позднее чем за 5 дней до дня голосования на соответствующих выборах. Тем, кто менял место голосования в первом туре, процедуру нужно пройти повторно.

"Перед первым туром более 300 тыс. граждан сменили место голосования. Тогда избиратели имели три месяца для подачи соответствующих заявлений. Перед вторым туром у избирателей есть всего неделя. Менять место голосования можно уже сейчас. Процедура продлится до 15 апреля", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Также в КИУ рассказали способ изменения места регистрации.

"Для того, чтобы изменить место голосования нужно прибыть в отдел ведения реестра избирателей по месту своей регистрации или по местонахождению участка, на котором вы планируете проголосовать. Нужно написать заявление о смене места голосования, а также предоставить документ, подтверждающий потребность в смене места голосования (это может быть справка с места работы, об аренде жилья и тому подобное). С собой необходимо иметь паспорт. Для внутренне-перемещенных лиц дополнительные справки не нужны - только паспорт", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, Владимир Зеленский заверил, что будет участвовать в дебатах перед вторым туром выборов.

Ранее Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля. Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" и 14, и 19 апреля.

Порошенко на выборах 2019: результаты голосования за кандидата Зеленский на выборах 2019: результаты голосования за кандидата
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко выборыголосование
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь