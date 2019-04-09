Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В КИУ напомнили, что изменить место голосования можно только до 15 апреля

Комитет избирателей Украины (КИУ) призывает избирателей не медлить со сменой места голосования перед вторым туром выборов 2019, который должен состояться 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.

В КИУ напомнили, что изменить место голосования можно только до 15 апреля. Обращение подается не позднее чем за 5 дней до дня голосования на соответствующих выборах. Тем, кто менял место голосования в первом туре, процедуру нужно пройти повторно.

"Перед первым туром более 300 тыс. граждан сменили место голосования. Тогда избиратели имели три месяца для подачи соответствующих заявлений. Перед вторым туром у избирателей есть всего неделя. Менять место голосования можно уже сейчас. Процедура продлится до 15 апреля", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Также в КИУ рассказали способ изменения места регистрации.

"Для того, чтобы изменить место голосования нужно прибыть в отдел ведения реестра избирателей по месту своей регистрации или по местонахождению участка, на котором вы планируете проголосовать. Нужно написать заявление о смене места голосования, а также предоставить документ, подтверждающий потребность в смене места голосования (это может быть справка с места работы, об аренде жилья и тому подобное). С собой необходимо иметь паспорт. Для внутренне-перемещенных лиц дополнительные справки не нужны - только паспорт", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, Владимир Зеленский заверил, что будет участвовать в дебатах перед вторым туром выборов.

Ранее Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля. Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" и 14, и 19 апреля.