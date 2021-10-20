У Києві зросте вартість проїзду у метро та іншому громадському транспорті: названа причина

У Києві подорожчає проїзд у метро і наземному громадському транспорті. Необхідність піти на такий "непопулярний крок" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив наміром зберегти стабільну роботу комунальних підприємств-перевізників.

Про це 20 жовтня передали в прес-службі Київради.

Так, столична влада розпочинає процедуру з підвищення тарифу на проїзд у підземці та іншому комунальному громадському транспорті.

"Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств", - заявив Поворозник.

Тим часом у столиці збережуть всі наявні пільги на проїзд для громадян.

Коли тарифи на проїзд у Києві зростуть

Спочатку до чиновників повинні надійти пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Потім буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і від КМДА подадуть пропозицію щодо цін на обговорення громадськості.

Поворозник звернув увагу, що ще влітку підняли ціни на проїзд у громадському транспорті у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах. У Києві ж тягнули з підвищенням вартості до останнього.

"Сьогодні ж, коли місто вжило заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносій для населення, а компенсувати різницю за рахунок місцевого бюджету, збільшувати фінансування на і так дотаційний громадський транспорт просто неможливо. Такий крок може спричинити недофінансування міських програм, які є критично важливими для багатьох киян", - наголошує заступник голови КМДА.