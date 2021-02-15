В Киеве горел элитный ЖК: спасатели не смогли подъехать из-за припаркованных авто

Сообщается, что владелец квартиры получил ожоги рук, а пятилетнюю девочку госпитализировали с подозрением на отравление дымом.

ЧП случилось на выходных на четвертом этаже многоэтажки на улице Академика Вильямса. Вызов на линию "101" поступил в 05:38, но спасатели не смогли вовремя подъехать и развернуться для борьбы с огнем. Пожар удалось локализовать в 06:54, а в 07:08 - ликвидировать.

По словам активиста Богдана Гдаля, в итоге полностью выгорела одна квартира и коридоры общего пользования, а водой были затоплены нижние этажи. Высотку отключили от воды и света, несмотря на сильный мороз на улице.

Активист возмущен, что несмотря на частые случаи пожаров, при которых доступ спасателей к дому ограничен, планы новостроек по-прежнему утверждаются в таком виде.

В Киеве на Теремках спасатели не смогли подъехать к дому (фото: facebook.com/viterzbayraku)

"Практика показывает, что местная власть начинает что-то менять только после необратимых последствий. И это должно быть много крови и слез. В идеале, должен, наверное, сгореть весь дом. На опережение не действует никто. А водители тоже не делают выводов, если это не сгорела их квартира", - пишет активист в Facebook.

Гдаль добавил, что огонь заблокировал возможность выйти из дома и владельцам тех квартир, которые и заблокировали своими автомобилями заезд пожарных.

Пожар в Киеве на Теремках (фото: facebook.com/viterzbayraku)