UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве горел элитный ЖК: спасатели не смогли подъехать из-за припаркованных авто

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве выгорела часть дома в ЖК Венеция, что в микрорайоне Теремки-2. Огонь полностью уничтожил квартиру, в которой случился пожар, а также общий коридор. Пожар не удавалось долго потушить, поскольку спасатели не могли прорваться к дому из-за припаркованных авто.

Активист Богдан Гдаль рассказал в Facebook об огромной проблеме с новостроями, из-за которой страдают сами же жильцы. В ГСЧС рассказали также о пострадавших.

Популярные новости
Во Львове трагически погиб легендарный миротворец и медик Майдана 01 февраля 2021
В Одессе случилось ЧП с самолетом из Египта: появилось видео 28 января 2021
В Украине произошло землетрясение: появились первые подробности 03 января 2021
В метро Киева - новый коллапс: фото огромных очередей 10 февраля 2021
Больно очень: жена Кернеса показала редкое фото с ним 17 декабря 2020
В Польше водитель протаранил авто с украинцами, чтобы "отомстить": погиб 18-летний парень 14 января 2021
Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске раскрыл причины своего поступка 02 февраля 2021
Украинский музыкант погиб в жутком ДТП: друзья и близкие рассказали о трагедии 13 февраля 2021
На Закарпатье заблокировали популярный горнолыжный курорт: местные жители протестуют 10 января 2021
Под Киевом нашли убитым известного музыканта: задушили из-за квартиры 05 декабря 2020

Сообщается, что владелец квартиры получил ожоги рук, а пятилетнюю девочку госпитализировали с подозрением на отравление дымом.

ЧП случилось на выходных на четвертом этаже многоэтажки на улице Академика Вильямса. Вызов на линию "101" поступил в 05:38, но спасатели не смогли вовремя подъехать и развернуться для борьбы с огнем. Пожар удалось локализовать в 06:54, а в 07:08 - ликвидировать.

По словам активиста Богдана Гдаля, в итоге полностью выгорела одна квартира и коридоры общего пользования, а водой были затоплены нижние этажи. Высотку отключили от воды и света, несмотря на сильный мороз на улице.

Активист возмущен, что несмотря на частые случаи пожаров, при которых доступ спасателей к дому ограничен, планы новостроек по-прежнему утверждаются в таком виде.

В Киеве на Теремках спасатели не смогли подъехать к дому (фото: facebook.com/viterzbayraku)

"Практика показывает, что местная власть начинает что-то менять только после необратимых последствий. И это должно быть много крови и слез. В идеале, должен, наверное, сгореть весь дом. На опережение не действует никто. А водители тоже не делают выводов, если это не сгорела их квартира", - пишет активист в Facebook.

Гдаль добавил, что огонь заблокировал возможность выйти из дома и владельцам тех квартир, которые и заблокировали своими автомобилями заезд пожарных.

Пожар в Киеве на Теремках (фото: facebook.com/viterzbayraku)

Ранее мы писали, что в Киеве самосвал зацепился и повис на путепроводе. Причем коммунальщики никак не могут его "оторвать".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожар
Читайте также
Во Львове горело отделение одного из банков. Полиция расследует поджог
Пожары на Донбассе: подозрения объявили чиновникам ГСЧС, тушили только "на бумаге"
Прогноз погоды