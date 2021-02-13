ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве загорелась многоэтажка, есть пострадавший

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 11:13
В Киеве загорелась многоэтажка, есть пострадавший Фото: спасатель на месте пожара в Киеве (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Голосеевском районе Киева загорелась многоэтажка. Спасатели на месте эвакуировали 16 человек, пожар уже потушен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 05:38 поступил вызов о пожаре в многоэтажке на улице Академика Вильямса. На месте пожарные установили, что огонь охватил квартиру на четвертом этаже, площадь возгорания составляла 70 квадратных метров.

При этом сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован автомобилями, и сначала пришлось их отбуксировать. Пожар удалось локализовать в 06:54, а в 07:08 - ликвидировать.

Во время тушения из дома были эвакуированы на безопасное расстояние 16 человек, 5 из них - дети. С ожогами верхних конечностей госпитализировали владельца квартиры, также было подозрение на отравление продуктами горения у девочки 2015 рождения.

Причина пожара будет устанавливаться правоохранителями.

Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ua)

Напомним, на этой неделе в одном из детских садов Киева вспыхнул пожар, во время тушения эвакуировали 124 детей.

До этого в центре Киева произошел пожар в кафе "Бистро".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев пожар
NEWS
На Донбассе оккупанты семь раз вели огонь из гранатомета и крупнокалиберного пулемета
На Донбассе оккупанты семь раз вели огонь из гранатомета и крупнокалиберного пулемета
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир