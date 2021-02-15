RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві вигоріла частина будинку в елітному ЖК: рятувальники просто не змогли під'їхати

Автор: Світлана Мащенко

У Києві вигоріла частина будинку в ЖК Венеція, що в мікрорайоні Теремки-2. Вогонь повністю знищив квартиру, в якій сталася пожежа, а також загальний коридор. Пожежу не вдавалося довго загасити, оскільки рятувальники не могли прорватися до будинку через припарковані авто.

Активіст Богдан Гдаль розповів у Facebook про величезну проблему з новобудовами, через яку страждають самі ж мешканці. В ДСНС розповіли також про постраждалих.

Популярні новини
Боляче дуже: дружина Кернеса показала рідкісне фото з ним 17 грудня 2020
Палій "Епіцентру" в Первомайську розкрив причини свого вчинку 02 лютого 2021
На Закарпатті заблоковали популярний гірськолижний курорт: місцеві жителі протестують 10 січня 2021
Український музикант загинув у жахливій ДТП: друзі та близькі розповіли про трагедію 13 лютого 2021
У Львові трагічно загинув легендарний миротворець і медик Майдану 01 лютого 2021
У Польщі водій протаранив авто з українцями, аби "помститися": загинув 18-річний хлопець 14 січня 2021
В Україні стався землетрус: з'явилися перші подробиці 03 січня 2021
В Одесі сталася НП з літаком з Єгипту: з'явилося відео 28 січня 2021
Під Києвом знайшли вбитим відомого музиканта: задушили через квартиру 05 грудня 2020
У метро Києва - новий колапс: фото величезних черг 10 лютого 2021

Повідомляється, що власник квартири отримав опіки рук, а п'ятирічну дівчинку госпіталізували з підозрою на отруєння димом.

НП сталася на вихідних на четвертому поверсі багатоповерхівки на вулиці Академіка Вільямса. Дзвінок на лінію "101" надійшов у 05:38, але рятувальники не змогли вчасно під'їхати і розвернутися для боротьби з вогнем. Пожежу вдалося локалізувати о 06:54, а у 07:08 - ліквідувати.

За словами активіста Богдана Гдаля, в результаті повністю вигоріла одна квартира і коридори спільного користування, а водою були затоплені нижні поверхи. Висотку відключили від води і світла, незважаючи на сильний мороз на вулиці.

Активіст обурений, що попри часті випадки пожеж, при яких доступ рятувальників до будинку обмежений, плани новобудов як і раніше затверджуються в такому вигляді.

У Києві на Теремках рятувальники не змогли під'їхати до будинку (фото: facebook.com/viterzbayraku)

"Практика показує, що місцева влада починає щось міняти тільки після незворотних наслідків. І це повинно бути багато крові і сліз. В ідеалі, повинен, напевно, згоріти весь будинок. На випередження не діє ніхто. А водії теж не роблять висновків, якщо це не згоріла їхня квартира", - пише активіст в Facebook.

Гдаль додав, що вогонь заблокував можливість вийти з дому і власникам тих квартир, які заблокували своїми автомобілями заїзд пожежників.

Пожежа в Києві на Теремках (фото: facebook.com/viterzbayraku)

Раніше ми писали, що у Києві самоскид зачепився і повис на шляхопроводі. Причому комунальники ніяк не можуть його "відірвати".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пожежа
Читайте також
У Львові горіло відділення одного з банків. Поліція розслідує підпал
Пожежі на Донбасі: підозри оголосили чиновникам ДСНС, гасили тільки "на папері"
Прогноз погоди