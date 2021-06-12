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В Киеве вспыхнул прицеп с посылками "Новой почты": возместят ли клиентам убытки

Автор: Владимир Костырин

В Киеве загорелся прицеп с посылками "Новой почты", которые должны были развозить. Инцидент произошел в субботу утром на территории столичного терминала почтового оператора - в Жулянах.

Об этом 12 июня передает ТСН.

По информации компании, возгорание произошло из-за одной из посылок в прицепе. Это и привело к воспламенению других, пламя разрасталось.

На место происшествия прибыли пожарные ГСЧС, и пожар удалось локализовать и полностью потушить.

В "Новой почте" обратились с просьбой относительно посылок, и настоятельно призвали не отправлять никаких запрещенных грузов, так как это может привести к очень серьезных негативным последствиям.

Возместят ли ущерб клиентам "Новой почты"

В компании отметили, что объявленная стоимость посылок, которые были в контейнере, будет компенсирована клиентам.

"Компания выплатит компенсации клиентам согласно объявленной стоимости отправления. Просим клиентов соблюдать правила оказания услуг и не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлением", - сказали в "Новой Почте".

В Жулянах около Киева горели посылки "Новой почты" (фото: t.me/dtpkievua)

Как сообщалось, в апреле в Киеве мошенник воровал из посылок прямо в отделении "Новой почты", и в полиции показали видео преступления.

Напомним, что ранее на Николаевской дороге в Одессе произошел пожар в отделении "Новой почты", и тогда очаг возгорания находился на крыше.

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