В Киеве вспыхнул прицеп с посылками "Новой почты": возместят ли клиентам убытки

В Киеве загорелся прицеп с посылками "Новой почты", которые должны были развозить. Инцидент произошел в субботу утром на территории столичного терминала почтового оператора - в Жулянах.
Об этом 12 июня передает ТСН.
По информации компании, возгорание произошло из-за одной из посылок в прицепе. Это и привело к воспламенению других, пламя разрасталось.
На место происшествия прибыли пожарные ГСЧС, и пожар удалось локализовать и полностью потушить.
В "Новой почте" обратились с просьбой относительно посылок, и настоятельно призвали не отправлять никаких запрещенных грузов, так как это может привести к очень серьезных негативным последствиям.
В компании отметили, что объявленная стоимость посылок, которые были в контейнере, будет компенсирована клиентам.
"Компания выплатит компенсации клиентам согласно объявленной стоимости отправления. Просим клиентов соблюдать правила оказания услуг и не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлением", - сказали в "Новой Почте".
В Жулянах около Киева горели посылки "Новой почты" (фото: t.me/dtpkievua)
Как сообщалось, в апреле в Киеве мошенник воровал из посылок прямо в отделении "Новой почты", и в полиции показали видео преступления.
Напомним, что ранее на Николаевской дороге в Одессе произошел пожар в отделении "Новой почты", и тогда очаг возгорания находился на крыше.