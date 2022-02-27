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В Киеве у вратаря "Десны" родилась дочь: под звуки взрывов бомб (фото)

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 20:14
В Киеве у вратаря "Десны" родилась дочь: под звуки взрывов бомб (фото) У Игоря Литовки родилась дочь (facebook.com/Litova)
Автор: Татьяна Самарук

На четвертый день вторжения России в Украину жена эксворотаря Таврии, румынского Волунтари и ФК Рига 33-летнего украинца Игоря Литовки Елена родила дочь в Киеве в воскресенье, 27 февраля.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Отмечается, что жена эксворотаря родила 09:07 утра.

"Под звуки взрывов бомб и сирен, родилась очень смелая девочка. А иначе и быть не может, потому что ее мама - настоящий герой! Все время, бегая от бомбоубежища к палате, она сдерживала волнение и панику, оставалась совсем одна в центре нашей столицы! Любимая, я благодарю тебя за дочь. А также хочу сказать слова благодарности всем, кто предложил свою помощь, зная мою ситуацию. Мира всем", - написал Игорь Литовка.

Вес новорожденной - 3160 граммов, рост – 53 см.

"Я надеюсь, мы очень скоро будем вместе! И над нашей головой будет только солнечное, мирное небо", - написала под постом Елена Литовка.

Добавим, что сейчас он выступает сейчас за черниговскую Десну.

В Киеве у вратаря &quot;Десны&quot; родилась дочь: под звуки взрывов бомб (фото)В Киеве у вратаря &quot;Десны&quot; родилась дочь: под звуки взрывов бомб (фото)У вратаря Десны в Киеве родилась дочь (facebook.com/Litova)

В Киеве у вратаря &quot;Десны&quot; родилась дочь: под звуки взрывов бомб (фото)В Киеве у вратаря &quot;Десны&quot; родилась дочь: под звуки взрывов бомб (фото)

У вратаря Десны в Киеве родилась дочь (facebook.com/Litova

Ранее мы сообщали, что в киевском метро родился малыш.

Также мы писали, что в Херсоне в бомбоубежище родилось двое малышей.

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