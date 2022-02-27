ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві у воротаря "Десни" народилася донька: під звуки вибухів бомб (фото)

Новость на русском →
Київ, Неділя 27 лютого 2022 20:14
У Києві у воротаря "Десни" народилася донька: під звуки вибухів бомб (фото) В Ігоря Литовки народилась донька (facebook.com/Litova)
Автор: Тетяна Самарук

На четвертий день вторгнення Росії в Україну дружина ексворотаря Таврії, румунського Волунтарі та ФК Рига 33-річного українця Ігоря Литовки Олена народила донечку в Києві в неділю, 27 лютого.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Зазначається, що дружина ексворотаря народила 09:07 ранку.

"Під звуки вибухів бомб та сирен, народилася дуже смілива дівчинка. А інакше і бути не може, бо її мама - справжній герой! Весь час, бігаючи від бомбосховища до палати, вона стримувала хвилювання та паніку, залишалася зовсім сама в центрі нашої столиці! Кохана, я дякую тобі за донечку. А також хочу сказати слова подяки всім, хто запропонував свою допомогу, знаючи мою ситуацію. Миру всім", – написав Ігор Литовка.

Вага новонародженої - 3160 грамів, зріст – 53 см.

"Я сподіваюся, ми дуже скоро будемо разом! І над нашою головою буде лише сонячне, мирне небо", - написала під постом Олена Литовка.

Додамо, що наразі він виступає нині за чернігівську Десну.

У Києві у воротаря &quot;Десни&quot; народилася донька: під звуки вибухів бомб (фото)У Києві у воротаря &quot;Десни&quot; народилася донька: під звуки вибухів бомб (фото)У воротаря Десни в Києві народилася донька (facebook.com/Litova)

У Києві у воротаря &quot;Десни&quot; народилася донька: під звуки вибухів бомб (фото)У Києві у воротаря &quot;Десни&quot; народилася донька: під звуки вибухів бомб (фото)

У воротаря Десни в Києві народилася донька (facebook.com/Litova

Раніше ми повідомляли, що у київському метро народився малюк.

Також ми писали, що в Херсоні в бомбосховищі народилося двоє малюків.

Читайте РБК-Україна в Google News
война
LITE
Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні
Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні