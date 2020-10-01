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В Киеве врач умер во время визита к пациенту: детали трагедии

Киев, Четверг 01 октября 2020 09:44
В Киеве врач умер во время визита к пациенту: детали трагедии
Врач скорой помощи умер во время визита к пациенту (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Трагедия произошла во время оказания помощи пациенту

В Киеве врач скончался во время выезда к пациенту. Трагедия произошла, когда он оказывал помощь больной, а себе помочь он не успел.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева, погибшего врача звали Валерий Витальевич Бобырев. Ему было 62 года и более половины своей жизни он отдал работе в скорой помощи. Об этом говорится в публикации на странице Центра в Facebook.

"Внезапная смерть во время вызова, когда он сам оказывал помощь больной. Валерию Михайловичу было всего 62. Почти половину своей жизни он отдал скорой. Товарищи по работе знали его как квалифицированного врача, хорошего и отзывчивого в отношении как к пациентам, так и к коллегам по работе. Всегда уравновешенный, спокойный и надежный. Валерий Витальевич достойно нес по непростым дорогам судьбы свою высокую миссию. Трудно сказать, сколько спасенных жизней на его счету, сколько сердец продолжают биться только потому, что в критический момент у них оказался опытный, грамотный и ответственный врач. А себе помочь не сумел. Не успел. Нам сегодня трудно осознавать эту потерю", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине умер талантливый и известный фотограф Виктор Марущенко.

А также рассказывали о том, что в Черновцах скончался 36-летний журналист ТСН Олег Тудан.

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