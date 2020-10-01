У Києві лікар помер під час візиту до пацієнта: деталі трагедії

Лікар швидкої допомоги помер під час візиту до пацієнта (Колаж РБК-Україна)

Трагедія сталася під час надання допомоги пацієнтові

У Києві лікар помер під час виїзду до пацієнта. Трагедія сталася, коли він надавав допомогу хворій, а допомогти собі він не встиг.

Як розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, загиблого звали лікаря Валерій Віталійович Бобирьов. Йому було 62 роки й більш ніж половину свого життя він віддав роботі у швидкої допомоги. Про це йдеться в публікації на сторінці Центру в Facebook.

"Раптова смерть під час виклику, коли він сам надавав допомогу хворий. Валерію Михайловичу було всього 62. Майже половину свого життя він віддав швидкій. Товариші по роботі знали його як кваліфікованого лікаря, доброго і чуйного у відношенні як до пацієнтів, так і до колег по роботі. Завжди врівноважений, спокійний і надійний. Валерій Віталійович гідно ніс непростими дорогами долі свою високу місію. Важко сказати, скільки врятованих життів на його рахунку, скільки сердець продовжують битися тільки тому, що в критичний момент у них виявився досвідчений, грамотний і відповідальний лікар. А собі допомогти не зумів. Не встиг. Нам сьогодні важко усвідомлювати цю втрату", - йдеться в повідомленні.

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