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Умер гениальный украинский фотограф, который делал портреты Марии Примаченко

Вторник 29 сентября 2020 12:46
Умер гениальный украинский фотограф, который делал портреты Марии Примаченко
Умер фотограф Виктор Марущенко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Фотограф Виктор Марущенко умер после тяжелой болезни

Виктор Марущенко, известный украинский фотограф умер после борьбы с тяжелым недугом. Гения не стало в ночь на 29 сентября. Ему было 74 года.

О трагедии сообщил в Facebook его коллега Ярослав Солоп. Он собирал средства на лечение Марущенко, о болезни которого стало известно в сентябре 2020-го.

"Не стало Виктора Марущенко. Большая потеря для Украины. Спасибо всем неравнодушным, кто приобщился к сбору средств на его лечение. Глубокие соболезнования родным", - написал Солоп.

Умер гениальный украинский фотограф, который делал портреты Марии Примаченко

Виктор Марущенко (фото: Украинская правда)

Виктор Марущенко был основателем и директором собственной школы фотографии. В его объектив в свое время попали украинская художница Мария Примаченко, композитор Валентин Сильвестров, актер и режиссер Григорий Гладий и многие другие.

Умер гениальный украинский фотограф, который делал портреты Марии ПримаченкоУмер гениальный украинский фотограф, который делал портреты Марии ПримаченкоУмер гениальный украинский фотограф, который делал портреты Марии Примаченко

Сверху вниз: Мария Примаченко, Валентин Сильвестров, Григорий Гладий (фото: Украинская правда)

Родился художник и фотограф Виктор Марущенко в Новосибирске в 1946 году. В Киеве жил с 1951 года. За свою творческую карьеру стал участником более 60 персональных и групповых фотовыставок в Швейцарии, Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, Чили, Словакии, России, Украине. Участник биеннале в Венеции и Сан-Паулу. Его снимки находятся в коллекциях музеев, галерей и частных коллекционеров.

Ранее мы писали, что на Закарпатье умер известный художник.

Также сообщалось, что в России умер оперный певец, который прославился благодаря шоу "Кривое зеркало".

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