UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве стоматолог обворовывал пациентов и едва не убил старушку: детали громкого дела

Автор: Анна Шиканова

В Киеве 33-летний врач стоматолог в течение нескольких лет обворовывал своих пациентов и одного из них едва не убил током. Мужчина задержан и ему объявлено подозрение в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе насилием в отношении полицейского.

Детали резонансного дела сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Преступления с особым цинизмом

В ходе досудебного расследования было установлено несколько эпизодов с разбойным нападением на пациентов и краж. В марте 2020 года врач под вымышленным предлогом проник в жилье пациентки и похитил банковскую карту, с которой снял 78 тысяч гривен.

В июне 2020 под предлогом сопровождения пациентки домой, применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. Мужчина воспользовался ее бессознательным состоянием и завладел денежными и материальными ценностями на сумму в 63 тысячи гривен.

Одну пациентку врач едва не убил током

К 70-летней пациентке стоматолог подключил электрические провода, которые заранее принес с собой. Он подсоединился к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой. Пенсионерка едва осталась жива.

С 2019 по 2020 год стоматолог вводил в заблуждение своих пациентов и сообщал им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким образом он "выдурил" из них около 400 тысяч гривен.

На суде стоматолог заработал еще одну статью

Сейчас уроженцу Черниговской области, у которого была стоматологическая практика в Киеве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания подозреваемый совершал угрозы в адрес прокурора. Ему дополнительно в список обвинений инкриминировали ч.1 ст. 345 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кривом Роге мужчина почти пять лет хранил в квартире труп своей покойной сестры.

А также рассказывали о том, что под Винницей мошенник выманил у пенсионерки крупную сумму денег.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины преступлениякражастоматолог
Читайте также
В Египте умер известный украинский волонтер, которого спасали всем миром
В Киеве поймали шайку воровок: среди них дважды судимая 15-летняя рецидивистка
Прогноз погоды