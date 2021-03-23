У Києві стоматолог обкрадав пацієнтів і ледь не вбив стареньку: деталі гучної справи

Злочини з особливим цинізмом

В ході досудового розслідування було встановлено кілька епізодів з розбійним нападом на пацієнтів і крадіжок. У березні 2020 року лікар під вигаданим приводом проник у житло пацієнтки та викрав банківську картку, з якої зняв 78 тисяч гривень.

У червні 2020 під приводом супроводу пацієнтки додому, застосував сильнодіючі речовини, від яких потерпіла втратила контроль над своїми діями. Чоловік скористався її несвідомим станом і заволодів грошовими та матеріальними цінностями на суму 63 тисячі гривень.

Одну пацієнтку лікар ледь не убив струмом

До 70-річній пацієнтці стоматолог під'єднав електричні дроти, які заздалегідь приніс з собою. Він під'єднався до електроживлення напругою 220 Вт в електричному щитку, розташованому поруч з квартирою. Пенсіонерка ледь залишилася живою.

З 2019 по 2020 рік стоматолог вводив в оману своїх пацієнтів і повідомляв їм неправдиву інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування. Таким чином він "видурив" з них близько 400 тисяч гривень.

На суді стоматолог заробив ще одну статтю

Зараз уродженцю Чернігівської області, у якого була стоматологічна практика в Києві, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Під час засідання підозрюваний скоював погрози на адресу прокурора. Йому додатково в список звинувачень інкримінували ч. 1 ст. 345 КК України.