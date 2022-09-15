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В Киеве возобновляет работу ТРЦ Ocean Plaza: когда он откроется

Фото: В Киеве возобновит работу Ocean Plaza (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве снова откроет свои двери для клиентов ТРЦ Ocean Plaza на Лыбидской. Он был закрыт с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

О том, когда откроется популярный у жителей столицы торговый центр, рассказали на официальной странице ТРЦ в Facebook.

Когда откроется Ocean Plaza

Украинцам сообщили, что торговый центр откроется в октябре, конкретную дату пока не объявляют.

В сообщении компании говорится, что ранее 100% корпоративных прав ООО "ИС "Лыбидь" (владелец указанного ТРЦ) были переданы по решению суда в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Согласно полученной информации от ООО "ИС "Лыбидь", в настоящее время судом отменены арест доли в 33,35% корпоративных прав как ООО "ИС "ЛИБЕДЬ", так и его участника - ООО "АВАНГАРД-ВИЛАРТИ", принадлежащих гражданину Украины Хмельницкому В.И.

"Компания "Киев Молл Менеджмент" расценивает возвращение 33% доли корпоративных прав украинскому акционеру и оставление под контролем государства 67% доли корпоративных прав как решения в интересах государства, украинской экономики и украинского бизнеса. Также управляющая компания была проинформирована руководством ООО "ИС "Лыбидь" и получила подтверждение об отмене ареста недвижимого имущества, среди которого здания ТРЦ "ОУШЕН ПЛАЗА", и счетов Общества", - сказано в сообщении.

Ocean Plaza готовится к открытию в октябре (wikipedia.org)

Все средства от аренды и использования ТРЦ Ocean Plaza находятся на счетах в Украине, их вывод за границу невозможен. По заверению компании, две трети от общей прибыли ТРЦ будет получать непосредственно государство Украины.

Отмечается, что с возобновлением работы ТРЦ будут обеспечены работой около 3000 сотрудников.

Какие магазины должны открыться в ТРЦ

  • ИНТЕРТОП
  • MD fashion
  • СИТИ МОДА
  • "LPP Group"
  • "БНС"
  • "Ультра"
  • Adidas
  • “FM Group” в количестве 5 ресторанов
  • сеть ЛЮКСОПТИКА
  • сеть АЛЛО
  • LC Waikiki
  • Ельдорадо
  • Comfy
  • Vitto Rossi
  • Estro
  • Begoodi,
  • UA Made
  • Master Zoo
  • Liu Jo
  • Benetton
  • PINKO
  • COLIN'S
  • Twinset
  • Helen Marlen
  • Золотий Вік
  • Дека
  • Секунда
  • БУДИНОК ІГРАШОК
  • Антошка
  • Reima
  • ROZUM
  • Crocs
  • TOM TAILOR
  • MUST HAVE
  • VOVK
  • Andre TAN
  • Swarovski
  • FREYWILLE
  • Укрзолото
  • Anabel Arto
  • Piquadro
  • Samsonite

Напомним, что мажоритарным владельцем (51% акций) ТРЦ Ocean Plaza является российская компания, принадлежащая семье и партнерам российского олигарха Аркадия Ротенберга.

Как мы ранее писали, МакДональдс в Киеве готовят к открытию. Смотрите, как в ресторанах готовятся.

Также читайте, должны ли ТРЦ и магазины останавливать работу и выгонять людей во время тревоги.

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ТРЦ