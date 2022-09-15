У Києві відновлює роботу ТРЦ Ocean Plaza: коли він відкриється

У Києві знову відкриє свої двері для клієнтів ТРЦ Ocean Plaza на Либідській. Він був закритий з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про те, коли відкриється популярний у жителів столиці торговий центр, розказали на офіційній сторінці ТРЦ у Facebook.
Українцям повідомили, що торговий центр відкриється в жовтні, конкретну дату поки не оголошують.
У повідомленні компанії говориться, що раніше 100% корпоративних прав ТОВ "ІС "Либідь" (власник зазначеного ТРЦ) були передані за рішенням суду в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Згідно з отриманою інформацією від ТОВ "ІС" Либідь", зараз судом скасовано арешт частки в 33,35% корпоративних прав як ТОВ "ІС" Либідь", так і його учасника - ТОВ" АВАНГАРД-ВІЛАРТІ", що належать громадянину України Хмельницькому В. І.
"Компанія "Київ Молл Менеджмент" розцінює повернення 33% частки корпоративних прав українському акціонеру і залишення під контролем держави 67% частки корпоративних прав як рішення в інтересах держави, української економіки та українського бізнесу. Також керуюча компанія була проінформована керівництвом ТОВ "ІС" Либідь "і отримала підтвердження про скасування арешту нерухомого майна, серед якого будівлі ТРЦ" ОУШЕН ПЛАЗА", і рахунків товариства", - сказано в повідомленні.
Всі кошти від оренди та використання ТРЦ Ocean Plaza знаходяться на рахунках в Україні, їх виведення за кордон неможливе. За запевненням компанії, дві третини від загального прибутку ТРЦ буде отримувати безпосередньо держава України.
Відзначається, що з відновленням роботи ТРЦ будуть забезпечені роботою близько 3000 співробітників.
Нагадаємо, що мажоритарним власником (51% акцій) ТРЦ Ocean Plaza є російська компанія, що належить родині і партнерам російського олігарха Аркадія Ротенберга.
Як ми раніше писали, МакДональдс у Києві готують до відкриття. Дивіться, як в ресторанах готуються.
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