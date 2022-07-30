В Киеве возобновил работу популярный ТЦ: какие там магазины

В Киеве 29 июля возобновил свою работу ТЦ Retroville, который был закрыт из-за попадания тула российской ракеты.
О возобновлении работы стало известно с официальной страницы ТЦ в Facebook.
"Грандиозное открытие в Ретровилле. Уже завтра, 29 июля, откроется более 50 магазинов и заведений в нашем ТРЦ. Уверены, что вы уже этого ждали", - сказано в сообщении.
20 марта армия РФ нанесла ракетный удар по ТРЦ Retroville в Подольском районе. В результате мощного обстрела восемь человек погибли, один человек был ранен.
На территории парковки возле торгового центра произошел пожар. Нанесен ущерб офисному зданию и спортивному центру Sport LIFE.
Кроме того, было повреждено фасады с юго-восточной стороны ТРЦ Retroville, один из 8 входов в центр. Также разбита часть витрин и нанесен ущерб отделке внутри комплекса. Сейчас все восстановлено.
Как мы ранее писали, киевский ТРЦ Ocean Plaza полностью прекращает работу.
Ранее мы публиковали список, какие ТЦ работают в Киеве.
Напомним также, что на днях в Украине арестовали дополнительные активы Медведчука и его жены.