В Киеве возобновил работу популярный ТЦ: какие там магазины

"Грандиозное открытие в Ретровилле. Уже завтра, 29 июля, откроется более 50 магазинов и заведений в нашем ТРЦ. Уверены, что вы уже этого ждали", - сказано в сообщении.

Какие магазины откроются в ТЦ

Золотой Век

КЮЗ

Люксоптика

Моє свято

Бодо

Flagaman

Casta

Fusion

KFC

Pesto Kafe

Sova и многие другие

Какие магазины открылись в ТЦ (фото: facebook.com/retroville.kyiv)

Что случилось с комплексом

20 марта армия РФ нанесла ракетный удар по ТРЦ Retroville в Подольском районе. В результате мощного обстрела восемь человек погибли, один человек был ранен.

На территории парковки возле торгового центра произошел пожар. Нанесен ущерб офисному зданию и спортивному центру Sport LIFE.

Кроме того, было повреждено фасады с юго-восточной стороны ТРЦ Retroville, один из 8 входов в центр. Также разбита часть витрин и нанесен ущерб отделке внутри комплекса. Сейчас все восстановлено.