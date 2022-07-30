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В Киеве возобновил работу популярный ТЦ: какие там магазины

Фото: В Киеве заработал Retroville (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 29 июля возобновил свою работу ТЦ Retroville, который был закрыт из-за попадания тула российской ракеты.

О возобновлении работы стало известно с официальной страницы ТЦ в Facebook.

"Грандиозное открытие в Ретровилле. Уже завтра, 29 июля, откроется более 50 магазинов и заведений в нашем ТРЦ. Уверены, что вы уже этого ждали", - сказано в сообщении.

Какие магазины откроются в ТЦ

  • Золотой Век
  • КЮЗ
  • Люксоптика
  • Моє свято
  • Бодо
  • Flagaman
  • Casta
  • Fusion
  • KFC
  • Pesto Kafe
  • Sova и многие другие

Какие магазины открылись в ТЦ (фото: facebook.com/retroville.kyiv)

Что случилось с комплексом

20 марта армия РФ нанесла ракетный удар по ТРЦ Retroville в Подольском районе. В результате мощного обстрела восемь человек погибли, один человек был ранен.

На территории парковки возле торгового центра произошел пожар. Нанесен ущерб офисному зданию и спортивному центру Sport LIFE.

Кроме того, было повреждено фасады с юго-восточной стороны ТРЦ Retroville, один из 8 входов в центр. Также разбита часть витрин и нанесен ущерб отделке внутри комплекса. Сейчас все восстановлено.

Как мы ранее писали, киевский ТРЦ Ocean Plaza полностью прекращает работу.

Ранее мы публиковали список, какие ТЦ работают в Киеве.

Напомним также, что на днях в Украине арестовали дополнительные активы Медведчука и его жены.

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Киев