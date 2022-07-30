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У Києві відновив роботу популярний ТЦ: які там магазини

Фото: у Києві запрацював Retroville (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 29 липня відновив свою роботу ТЦ Retroville, який був закритий через попадання російської ракети.

Про відновлення роботи стало відомо з офіційної сторінки ТЦ в Facebook.

"Грандіозне відкриття в Ретровіллі. Вже завтра, 29 липня, відкриється більше 50 магазинів і закладів в нашому ТРЦ. Впевнені, що ви вже цього чекали", - сказано в повідомленні.

Які магазини відкриються в ТЦ

  • Золотий вік
  • КЮЗ
  • Люксоптика
  • Моє свято
  • Бодо
  • Flagaman
  • Casta
  • Fusion
  • KFC
  • Pesto Kafe
  • Sova і багато інших

Які магазини відкрилися в ТЦ (фото: facebook.com/retroville.kyiv)

Що сталося з комплексом

20 березня армія РФ завдала ракетного удару по ТРЦ Retroville в Подільському районі. В результаті потужного обстрілу вісім людей загинули, одна людина була поранена.

На території парковки біля торгового центру сталася пожежа. Завдано збитків офісній будівлі та спортивному центру Sport LIFE.

Крім того, було пошкоджено фасади з південно-східного боку ТРЦ Retroville, один з 8 входів в центр. Також розбита частина вітрин і завдано шкоди обробці всередині комплексу. Зараз все відновлено.

Як ми раніше писали, Київський ТРЦ Ocean Plaza повністю припиняє роботу.

Раніше ми публікували список, які ТЦ працюють в Києві.

Нагадаємо також, що днями в Україні заарештували додаткові активи Медведчука і його дружини.

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Київ