У Києві відновив роботу популярний ТЦ: які там магазини

"Грандіозне відкриття в Ретровіллі. Вже завтра, 29 липня, відкриється більше 50 магазинів і закладів в нашому ТРЦ. Впевнені, що ви вже цього чекали", - сказано в повідомленні.

Які магазини відкриються в ТЦ

Золотий вік

КЮЗ

Люксоптика

Моє свято

Бодо

Flagaman

Casta

Fusion

KFC

Pesto Kafe

Sova і багато інших

Які магазини відкрилися в ТЦ (фото: facebook.com/retroville.kyiv)

Що сталося з комплексом

20 березня армія РФ завдала ракетного удару по ТРЦ Retroville в Подільському районі. В результаті потужного обстрілу вісім людей загинули, одна людина була поранена.

На території парковки біля торгового центру сталася пожежа. Завдано збитків офісній будівлі та спортивному центру Sport LIFE.

Крім того, було пошкоджено фасади з південно-східного боку ТРЦ Retroville, один з 8 входів в центр. Також розбита частина вітрин і завдано шкоди обробці всередині комплексу. Зараз все відновлено.