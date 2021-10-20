В Днепре мужчина во время драки на улице бросил камень в лицо 2-летнему ребенку
В Днепре произошла драка между двумя мужчинами и женщиной, во время которой пострадал также маленький ребенок последней - ему в лицо попал камнем один из участников потасовки.
Об этом 20 октября передает "Днепр Оперативный".
Инцидент случился сегодня на проспекте Слобожанском в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах города.
Выясняли отношения между собой 29-летний и 50-летний мужчины и 29-летняя женщина, рядом находился двухлетний малыш.
В разгаре драки 29-летний гражданин ударил кастетом своего знакомого, а также бросил камень в лицо ребенку женщины, которая также участвовала в драке.
На место происшествия вызвали полицию, и когда правоохранители прибыли, хулиган бросился наутек, но его удалось задержать.
При себе у злоумышленника также был обнаружен нож в чехле.
Сообщается, что пострадавшие отказались от госпитализации и медпомощи.
На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Контрактовой площади молодые люди устроили побоище возле одного из заведений общепита.
Напомним также, на днях в Ровно массовая драка на вокзале закончилась похищением маршрутки с пассажирами.