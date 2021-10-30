У Києві виникла масова бійка через місце у черзі: відео розбірок
У Києві вночі сталася масова бійка між групою молодих хлопців. Зокрема, розбірки виникли через те, що молодики не поділили місце у черзі.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Так, інцидент стався в ніч проти 30 жовтня біля "Київ Фуд Маркета". Зазначається, що причиною побоїща стало спірне місце в черзі.
На відео видно, що черга досить не маленька. Тому і бійка не була схожа на звичайні штовхання.
"Билися добряче", - йдеться під відео.
Також на кадрах можна побачити, як одразу декілька молодиків б'ють один одного кулаками по обличчю. Окрім того, одного навіть повалили на землю. Потім вже бійка перемістилась до припаркованих поруч іномарок, але їх власникам це не сподобалось.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові водій "євробляхи" влаштував розбірки з поліцією. Зазначається, що правоохоронці зупинили "євробляху", і в процесі спілкування з водієм відчули, що він міг бути під наркотиками або п'яний. Однак, чоловікові це не сподобалось і він почав кидатися на всіх підряд.
Також ми писали, що у Дніпрі чоловік під час бійки на вулиці кинув камінь в обличчя 2-річній дитині. Зокрема, як з'ясувалось, у розпалі бійки 29-річний громадянин вдарив кастетом свого знайомого, а також кинув камінь в обличчя дитині жінки, яка також брала участь у бійці.