В Киеве возле жилых домов образовалась стихийная свалка: фото опасных "отходов"

В Киеве в Днепровском районе образовалась масштабная стихийная свалка из старых покрышек. В частности, шины свозят туда тракторы, а забирают - фуры.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В комментариях местные жители пишут, что туда их свозят тракторы, а фуры - забирают. Грузовой автомобиль, выезжающий с территории, можно разглядеть и на фото. Кроме того, выдвинули предположение, что "свалка" может быть временным местом хранения покрышек для дальнейшей переработки.

Так, на улице Каховская с высоты птичьего полета запечатлели тонны покрышек, которые образовали свалку посреди жилого района.

Ранее мы сообщали, что под Одессой отдыхающие оставили после себя горы мусора. В частности, свалка образовалась прямо на асфальте.

Также в Одесской области был большой пожар на свалке. Правоохранители подозревают поджог.