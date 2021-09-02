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В Киеве возле жилых домов образовалась стихийная свалка: фото опасных "отходов"

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 19:07
В Киеве возле жилых домов образовалась стихийная свалка: фото опасных "отходов" Свалка шин в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Днепровском районе образовалась масштабная стихийная свалка из старых покрышек. В частности, шины свозят туда тракторы, а забирают - фуры.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, на улице Каховская с высоты птичьего полета запечатлели тонны покрышек, которые образовали свалку посреди жилого района.

В Киеве возле жилых домов образовалась стихийная свалка: фото опасных &quot;отходов&quot;В Киеве возле жилых домов образовалась стихийная свалка: фото опасных &quot;отходов&quot;В Киеве возле жилых домов образовалась стихийная свалка: фото опасных &quot;отходов&quot;

"Свалка" шин в Киеве (фото: KyivOperativ)

В комментариях местные жители пишут, что туда их свозят тракторы, а фуры - забирают. Грузовой автомобиль, выезжающий с территории, можно разглядеть и на фото. Кроме того, выдвинули предположение, что "свалка" может быть временным местом хранения покрышек для дальнейшей переработки.

  • Не трогайте, это на Майдан;
  • Думаю, что они скоро "случайно" загорятся. А потом из бюджета спишут деньги на их утилизацию;
  • На перерабатывающую фабрику не похоже. Какой-то частный сектор. Может и место временного хранения под переработки. В любом случае обладателю стоит разместить разъяснительную табличку от греха;
  • Лучше так, чем по всем улица они будут разбросаны;
  • Там тракторы свозят, фура забирает. Что не вывезут то, закопают и построят ЖК.

Ранее мы сообщали, что под Одессой отдыхающие оставили после себя горы мусора. В частности, свалка образовалась прямо на асфальте.

Также в Одесской области был большой пожар на свалке. Правоохранители подозревают поджог.

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