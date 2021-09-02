В Киеве возле жилых домов образовалась стихийная свалка: фото опасных "отходов"
В Киеве в Днепровском районе образовалась масштабная стихийная свалка из старых покрышек. В частности, шины свозят туда тракторы, а забирают - фуры.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Так, на улице Каховская с высоты птичьего полета запечатлели тонны покрышек, которые образовали свалку посреди жилого района.
"Свалка" шин в Киеве (фото: KyivOperativ)
В комментариях местные жители пишут, что туда их свозят тракторы, а фуры - забирают. Грузовой автомобиль, выезжающий с территории, можно разглядеть и на фото. Кроме того, выдвинули предположение, что "свалка" может быть временным местом хранения покрышек для дальнейшей переработки.
- Не трогайте, это на Майдан;
- Думаю, что они скоро "случайно" загорятся. А потом из бюджета спишут деньги на их утилизацию;
- На перерабатывающую фабрику не похоже. Какой-то частный сектор. Может и место временного хранения под переработки. В любом случае обладателю стоит разместить разъяснительную табличку от греха;
- Лучше так, чем по всем улица они будут разбросаны;
- Там тракторы свозят, фура забирает. Что не вывезут то, закопают и построят ЖК.
Ранее мы сообщали, что под Одессой отдыхающие оставили после себя горы мусора. В частности, свалка образовалась прямо на асфальте.
Также в Одесской области был большой пожар на свалке. Правоохранители подозревают поджог.