У Києві біля житлових будинків утворилося стихійне звалище: фото небезпечних "відходів"
У Києві в Дніпровському районі утворилося масштабне стихійне звалище зі старих покришок. Зокрема, шини звозять туди трактори, а забирають - фури.
Про це повідомляє "Київ оперативний".
Так, на вулиці Каховська з висоти пташиного польоту сфотографували тонни покришок, які утворили звалище посеред житлового району.
"Звалище" шин у Києві (фото: KyivOperativ)
У коментарях місцеві жителі пишуть, що туди їх звозять трактори, а фури - забирають. Вантажний автомобіль, що виїжджає з території, можна розгледіти й на фото. Окрім того, висунули припущення, що "звалище" може бути тимчасовим місцем зберігання покришок для подальшого перероблювання.
- Не чіпайте, це на Майдан;
- Думаю, що вони скоро "випадково" загоряться. А потім з державного бюджету спишуть гроші на їх утилізацію;
- На переробну фабрику не схоже. Якийсь приватний сектор. Може й місце тимчасового зберігання під перероблення. В будь-якому випадку володарю варто розмістити роз'яснювальну табличку від гріха;
- Краще так, аніж по всіх вулиця вони будуть розкидані;
- Там трактори звозять, фура забирає. Що не вивезуть то закопають і побудують ЖК.
Раніше ми повідомляли, що під Одесою відпочивальники залишили після себе гори сміття. Зокрема, звалище утворилося просто на асфальті.
Також в Одеській області була велика пожежа на сміттєзвалищі. Правоохоронці підозрюють підпал.