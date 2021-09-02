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У Києві біля житлових будинків утворилося стихійне звалище: фото небезпечних "відходів"

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Київ, Четвер 02 вересня 2021 19:07
У Києві біля житлових будинків утворилося стихійне звалище: фото небезпечних "відходів" Звалище шин у Києві (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Дніпровському районі утворилося масштабне стихійне звалище зі старих покришок. Зокрема, шини звозять туди трактори, а забирають - фури.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Так, на вулиці Каховська з висоти пташиного польоту сфотографували тонни покришок, які утворили звалище посеред житлового району.

У Києві біля житлових будинків утворилося стихійне звалище: фото небезпечних &quot;відходів&quot;У Києві біля житлових будинків утворилося стихійне звалище: фото небезпечних &quot;відходів&quot;У Києві біля житлових будинків утворилося стихійне звалище: фото небезпечних &quot;відходів&quot;

"Звалище" шин у Києві (фото: KyivOperativ)

У коментарях місцеві жителі пишуть, що туди їх звозять трактори, а фури - забирають. Вантажний автомобіль, що виїжджає з території, можна розгледіти й на фото. Окрім того, висунули припущення, що "звалище" може бути тимчасовим місцем зберігання покришок для подальшого перероблювання.

  • Не чіпайте, це на Майдан;
  • Думаю, що вони скоро "випадково" загоряться. А потім з державного бюджету спишуть гроші на їх утилізацію;
  • На переробну фабрику не схоже. Якийсь приватний сектор. Може й місце тимчасового зберігання під перероблення. В будь-якому випадку володарю варто розмістити роз'яснювальну табличку від гріха;
  • Краще так, аніж по всіх вулиця вони будуть розкидані;
  • Там трактори звозять, фура забирає. Що не вивезуть то закопають і побудують ЖК.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою відпочивальники залишили після себе гори сміття. Зокрема, звалище утворилося просто на асфальті.

Також в Одеській області була велика пожежа на сміттєзвалищі. Правоохоронці підозрюють підпал.

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