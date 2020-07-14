В Киеве возле нового ЖК асфальт проваливается на глазах: в огромной яме бурлит вода

В Киеве возле ЖК "Киевская Венеция" посреди дороги обвалился асфальт. Образовалась огромная яма, в которой бурлит вода. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В сети пошутили, что теперь данный ЖК, который находится возле Русановского канала, начал оправдывать свое название. Фото опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

В Киеве провалился асфальт (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Карпатах под женщиной с детьми разошлась дорога. Это произошло, когда на западе Украины прошли сильные ливни. После осадков реки вышли из берегов и это стало причиной наводнения, которое подтопило 4,5 тысячи домов, разрушило 90 мостов и повредило 427 километров автодорог.

В сети появилось видео, как в Яремче под женщиной с детьми ушла дорога. При этом женщине и двум детям удалось спастись в последнюю секунду. Дорога начала проваливаться прямо под ними.

Ранее в центре Киева образовалась огромная воронка. Теплотрассу прорвало в Печерском районе на улице Генерала Алмазова, 5. По словам местных жителей, ощущалась какая-то вибрация. Некоторые водители решили даже переставить свои автомобили подальше от этого места.

Стоит отметить, что жертв и пострадавших не было. Но из-за прорыва часть дороги стала заблокированной.