ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве возле метро прогремел взрыв: подробности ЧП

STYLERПроисшествия    07.12.2019 - 08:52
В Киеве возле метро прогремел взрыв: подробности ЧП
В Киеве прогремел взрыв возле станции метро (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Взрыв прозвучал в Голосеевском районе столицы

В Киеве прогремел взрыв возле станции метро "Васильковская". Инцидент произошел вечером 6 декабря на улице Демеевская в Голосеевском районе. На месте работали полицейские, сотрудники ГСЧС и взрывотехники.

Было установлено, что водитель автомобиля Honda во дворе на улице Демеевская, 55 парковался возле дома, и в мометн, когда он сдавал назад, раздался взрыв - громкий хлопок - сзади машины.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как выяснилось, сдетонировало некое взрывное устройство, которое было без разрушающего элемента.

В Киеве возле метро прогремел взрыв: подробности ЧП

В Киеве возле метро "Васильковская" прогремел взрыв (Фото: kiev.informator.ua)

На легковушке разорвалась покрышка. Взрывотехники на месте инцидента обнаружили некое взрывное устройство, хотя оно было без разрушающего элемента.

Предположительно, водителя автомобиля злоумышленники хотели припугнуть. По неподтвержденной информации, мужчина работает в Министерстве аграрной политики.

В Киеве на прохожих рухнули строительные леса: видео момента ЧП В Киеве похитители с молотком и гранатой готовили нападение на помощницу депутата (видео)
Новости Украины Киевполицияинцидент
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь