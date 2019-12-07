В Киеве возле метро прогремел взрыв: подробности ЧП

В Киеве прогремел взрыв возле станции метро (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Взрыв прозвучал в Голосеевском районе столицы

В Киеве прогремел взрыв возле станции метро "Васильковская". Инцидент произошел вечером 6 декабря на улице Демеевская в Голосеевском районе. На месте работали полицейские, сотрудники ГСЧС и взрывотехники.

Было установлено, что водитель автомобиля Honda во дворе на улице Демеевская, 55 парковался возле дома, и в мометн, когда он сдавал назад, раздался взрыв - громкий хлопок - сзади машины.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как выяснилось, сдетонировало некое взрывное устройство, которое было без разрушающего элемента.

В Киеве возле метро "Васильковская" прогремел взрыв (Фото: kiev.informator.ua)

На легковушке разорвалась покрышка. Взрывотехники на месте инцидента обнаружили некое взрывное устройство, хотя оно было без разрушающего элемента.

Предположительно, водителя автомобиля злоумышленники хотели припугнуть. По неподтвержденной информации, мужчина работает в Министерстве аграрной политики.