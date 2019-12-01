В полиции рассказали детали задержания подрывников "Ощадбанка" в Киеве

Фото: взрыв в отделении банка в Киеве (espreso.tv)

Грабителями оказались иностранец и ранее судимый киевлянин

Правоохранители подтвердили задержание подозреваемых в ограблении отделения "Ощадбанка" на столичной Русановке, которое произошло в ночь на 30 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По данным правоохранителей, к ограблению причастны двое мужчин: 39-летний иностранец и 33-летний житель столицы, который ранее был осужден за хранение наркотиков. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, а именно автомобиль, инструменты и часть похищенных денег.

Отмечается, что по факту ограбления было открыто уголовные производство по ч. 2 ст. 194 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса, то есть кража и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, сегодня утром председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что злоумышленники, которые с целью ограбления устроили взрыв в отделении банка на Русановке были задержаны правоохранителями. Однако никаких деталей Пышный не сообщил.

Как писало РБК-Украина, в ночь на 30 ноября двое злоумышленников устроили взрыв в отделении "Ощадбанка" в Днепровском районе Киева. Взрывом был уничтожен банкомат, а также повреждено помещение. В столице был объявлен план "Сирена" для поиска преступников.

Кроме того, в "Ощадбанке" оценили убытки, которые были нанесены банку в результате ограбление отделения на Русановке. Глава правления Пышный рассказал, что грабители похитили 250 тысяч гривен, но повреждение помещения оценивается в несколько миллионов.