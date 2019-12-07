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У Києві біля метро прогримів вибух: подробиці НП

STYLERПодії    07.12.2019 - 08:52
У Києві біля метро прогримів вибух: подробиці НП
У Києві прогримів вибух біля станції метро (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Вибух пролунав у Голосіївському районі столиці

У Києві прогримів вибух біля станції метро "Васильківська". Інцидент стався увечері 6 грудня на вулиці Деміївська в Голосіївському районі. На місці працювали поліцейські, співробітники ДСНС і вибухотехніки.

Було встановлено, що водій автомобіля Honda у дворі на вулиці Деміївська, 55 паркувався біля будинку, і в мометн, коли він здавав назад, пролунав вибух - гучний хлопок - ззаду машини.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Як з'ясувалося, здетонував якийсь вибуховий пристрій, який був без руйнівного елемента.

У Києві біля метро прогримів вибух: подробиці НП

У Києві біля метро "Васильківська" прогримів вибух (Фото: kiev.informator.ua)

На легковику розірвалася покришка. Вибухотехніки на місці інциденту виявили якийсь вибуховий пристрій, хоча він був без руйнівного елемента.

Імовірно, водія автомобіля зловмисники хотіли налякати. За непідтвердженою інформацією, чоловік працює в Міністерстві аграрної політики.

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