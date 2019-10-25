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У Києві біля метро пограбували і зґвалтували студентку: деталі та фото

STYLERПодії    25.10.2019 - 16:41
У Києві біля метро пограбували і зґвалтували студентку: деталі та фото
У Києві біля метро зґвалтували студентку (колаж: РБК-Україна)

Ґвалтівник переслідував дівчину і напав, погрожуючи ножем та пістолетом

У Києві біля метро зґвалтували 19-річну студентку. Зловмисник запримітив дівчину на вулиці і пішов за нею слідом. Коли вона зайшла на пустельне місце на території навчального закладу, чоловік напав на неї погрожуючи ножем та пістолетом.

Трагедія сталася біля метро Житомирська. Про це в п'ятницю, 25 жовтня, повідомили в прес-службі столичної Національної поліції.

У Києві біля метро пограбували і зґвалтували студентку: деталі та фото

У Києві біля метро зґвалтували студентку (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Нелюд спершу пограбував дівчину, знявши золоті прикраси. Але цього йому здалося мало, і він вирішив зґвалтувати жертву.

Правоохоронцям вдалося затримати ґвалтівника. Ним виявився 46-річний киянин, раніше судимий за грабіж і розбійний напад. Крім того, стало відомо, що раніше він вже здійснив спробу нападу на 35-річну жінку на вулиці Стуса. Але тоді жертві нападу вдалося відбитися і втекти.

У Києві біля метро пограбували і зґвалтували студентку: деталі та фото

У Києві біля метро зґвалтували студентку (фото: kyiv.npu.gov.ua)

За розбійний напад, грабіж і зґвалтування зловмиснику загрожує до десяти років тюремного ув'язнення.

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