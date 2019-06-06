Издевался полтора часа: в Киеве возле метро изнасиловали девушку

Изнасилование девушки в Киеве произошло возле метро "Бориспольская" (коллаж: РБК-Украина)

После изнасилования нападавший скрылся в неизвестном напрвлении

Изнасилование 24-летней девушки в Киеве произошло неподалеку от станции метро "Бориспольская" в Дарницком районе в ночь на 6 июня. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что жертва нападения обратилась в полицию около 03:34 ночи.

Сообщается, что девушка была в гостях у своих подруг на улице Светлая. Ориентировочно в 23:00 она вышла из дома и пошла в направлении метро. В подземном переходе под Бориспольским шоссе на нее сзади набросился неизвестный и закрыл рот тряпкой.

После чего затянул в посадку неподалеку и продержал там полтора часа, а потом совершил изнасилование. Затем изверг сбежал с места преступления в неизвестном направлении.

Изнасилование девушки в Киеве произошло возле метро Бориспольская (иллюстративное фото: pixabay.com)

Девушку госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Сейчас правоохранители работают над установлением подробностей преступления и занимаются розыском нападавшего.

Напомним, в ночь на 29 мая в Киеве изнасиловали и едва не задушили беременную девушку. На момент госпитализации она была в шоковом состоянии и пыталась броситься под автомобиль.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор 40-летнему извергу, который пытался изнасиловать и убить 12-летнюю девочку на Хортице.

Также мы писали, что маньяк нападал на женщин в кабинках туалета в киевском "Эпицентре". Он скрывал лицо медицинской маской и врывался в кабинки с целью изнасилования находящихся там женщин.