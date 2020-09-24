В Киеве воровка выслеживает жертв: "наказывает" на крупные суммы

В Киеве орудует наглая воровка (коллаж РБК-Украина)

В сети показали на видео наглую воровку

В Киеве заметили наглую воровку, которая выслеживает своих жертв с крупными суммами денег. Потом женщина обманом вытаскивает кошелек и исчезает. Об одном из таких случаев рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook и показали на видео преступницу.

Случай произошел в Печерском районе столицы в магазине на улице Леси Украинки, 24. Воровка была в темных очках и маске. Также на руках у нее был шарф, чтобы легче было совершить кражу. Момент преступления очень хорошо показан на видео.

"Женщина попросила подать колготы и в этот момент залезла в сумку, и украла 13 тысяч. Женщина полных размеров с очень грубым голосом. Была в очках и в маске, с шарфом на сумке, чтобы легче было совершить кражу. Возможно, она шла за пострадавшей с самого банка, потому что по камерам видно, что она зашла в магазин и сразу пошла ко жертве", - сказано в сообщении.

Внимание! #Розыск! Произошла кража на бульваре Леси Украинка, 24 (магазин Ева) женщина попросила подать колготы и в этот... Опубліковано Киев Оперативный Середа, 23 вересня 2020 р.

В комментариях украинцы отметили, что за такими большими деньгами нужно хорошо следить.

Наглядный результат беспечного и безответственного отношения к личным вещам.

Нет слов, теперь научится смотреть за своими вещами.

Ничего нового, у меня карточку банковскую вытянули я и не поняла когда.

Эх, девчата. Вы такие беспечные. Зачем же носить столько денег в открытой сумке?

Как мы ранее сообщали, в Киеве поймали 31-летнего иностранца, который промышлял кражами в спортивных центрах.