У Києві злодійка вистежує жертв: "карає" на великі суми

У Києві орудує нахабна злодійка (колаж РБК-Україна)

У мережі показали на відео нахабну злодійку

У Києві помітили нахабну злодійку, яка вистежує своїх жертв з великими сумами грошей. Потім жінка обманом витягає гаманець і зникає. Про один з таких випадків розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook і показали на відео злочинницю.

Випадок стався в Печерському районі столиці в магазині на вулиці Лесі Українки, 24. Злодійка була в темних окулярах і масці. Також на руках у неї був шарф, щоб легше було вчинити крадіжку. Момент злочину дуже добре показано на відео.

"Жінка попросила подати колготи і в цей момент залізла в сумку, і вкрала 13 тисяч. Жінка повних розмірів з дуже грубим голосом. Була в окулярах і в масці, з шарфом на сумці, щоб легше було вчинити крадіжку. Можливо, вона йшла за постраждалої з самого банку, тому що по камерах видно, що вона зайшла в магазин і відразу пішла до жертви", - сказано в повідомленні.

Увага! #Розшук! Сталася крадіжка на бульварі Лесі Українки, 24 (магазин Єва) жінка попросила подати колготи і в цей... Опубліковано Київ Оперативний Середа, 23 вересня 2020 р.

В коментарях українці відзначили, що за такими великими грошима треба добре пильнувати.

Наочний результат безтурботного і безвідповідального ставлення до особистих речей.

Немає слів, тепер навчиться дивитися за своїми речами.

Нічого нового, у мене банківську картку витягли я і не зрозуміла коли.

Ех, дівчата. Ви такі безтурботні. Навіщо ж носити стільки грошей у відкритій сумці?

Як ми раніше повідомляли, у Києві зловили 31-річного іноземця, який промишляв крадіжками у спортивних центрах.