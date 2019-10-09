В Киеве над вором в троллейбусе учинили самосуд: людям просто надоело

В Киеве люди решили сами проучить наглого вора-карманника
В Киеве карманник в троллейбусе попытался украсть у человека мобильный телефон, но его остановили. Люди не выдержали такой наглости и проучили вора, применив к нему физическую силу. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Вы знаете, а может быть, людям уже просто надоело видеть одни и те же рожи, которые воруют их вещи. На этот раз он похитил мобильный телефон в троллейбусе и немного не на тех нарвался. Люди решили немного проучить его, а потом уже вызвать полицию. Потому что все равно потом выпустят, как полиция, так суд, а так хоть какое-то упоминание будет", - сказано в сообщении.
Инцидент произошел на площади Валерия Марченко. Отметим, что мужчина, который украл телефон, ромской национальности.
Видео: в Киеве вор украл телефон и его наказали (Facebook/Киев Оперативный)
Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях. В основном люди одобряют действия киевлян с ромом.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperat)