У Києві над злодієм в тролейбусі вчинили самосуд: людям просто набридло

У Києві люди вирішили самі провчити нахабного кишенькового злодія
У Києві злодій в тролейбусі спробував вкрасти в людини мобільний телефон, але його зупинили. Люди не витримали такого нахабства і провчили злодія, застосувавши до нього фізичну силу. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Ви знаєте, а може бути, людям вже просто набридло бачити одні й ті ж пики, які крадуть їхні речі. На цей раз він викрав мобільний телефон у тролейбусі і трохи не на тих натрапив. Люди вирішили трохи провчити його, а потім вже викликати поліцію. Тому що все одно потім випустять, як поліція, так суд, а так хоч якась згадка буде", - сказано в повідомленні.
Інцідент стався на площі Валерія Марченка. Зазначимо, що чоловік, який вкрав телефон, ромської національності.
Відео: у Києві злодій вкрав телефон і його покарали (Facebook/Київ Оперативний)
Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях. В основному люди схвалюють дії киян з ромом.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperat)