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В Киеве вор пробрался в дом и вынужден был быстро бежать (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве полиция задержала 31-летнего жителя Борисполя, который залез в чужой дом через окно, но вынужден был уйти ни с чем. Все из-за того, что сработала сигнализация.

Об этом сообщили в прессслужбе Нацполиции.

Так, инцидент произошел в субботу, 9 октября.

Правоохранители выяснили, что задержанный неоднократно привлекался к совершению аналогичных преступлений. В частности, в сентябре этого года в одном из недостроев он выломал дверь и залез внутрь, похитил строительный материал, личные вещи, электроинструмент и даже детские игрушки.

Сейчас полиция устанавливает причастность задержанного к совершению других преступлений на территории Бориспольщины.

Вор вломился в дом в Киеве, но пожалел о своем поступке (kv.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Киевской области задержали профессионального вора. Изъяли два РПГ, гранату и оружие.

Также мы писали, что в Украине злоумышленники воруют зеркала с авто и предлагают их выкупить.

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вор