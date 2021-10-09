У Києві злодій пробрався у будинок і змушений був швидко втікати (відео)

У Києві поліція затримала 31-річного мешканця Борисполя, який заліз до чужого будинку через вікно, але змушений був утекти ні з чим. Все через те, що спрацювала сигналізація.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Так, інцидент трапився в суботу, 9 жовтня.
Правоохоронці з'ясували, що затриманий неодноразово притягувався до скоєння аналогічних злочинів. Зокрема, у вересні цього року в одній із недобудов він виламав двері та заліз всередину, викрав будівельний матеріал, особисті речі, електроінструмент і навіть дитячі іграшки.
Наразі поліція встановлює причетність затриманого до скоєння інших злочинів на території Бориспільщини.
Злодій вдерся до будинку в Києві, але пошкодував про свій вчинок (kv.npu.gov.ua)
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