У Києві злодій пробрався у будинок і змушений був швидко втікати (відео)

Так, інцидент трапився в суботу, 9 жовтня.

Правоохоронці з'ясували, що затриманий неодноразово притягувався до скоєння аналогічних злочинів. Зокрема, у вересні цього року в одній із недобудов він виламав двері та заліз всередину, викрав будівельний матеріал, особисті речі, електроінструмент і навіть дитячі іграшки.

Наразі поліція встановлює причетність затриманого до скоєння інших злочинів на території Бориспільщини.

Злодій вдерся до будинку в Києві, але пошкодував про свій вчинок (kv.npu.gov.ua)