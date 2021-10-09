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У Києві злодій пробрався у будинок і змушений був швидко втікати (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві поліція затримала 31-річного мешканця Борисполя, який заліз до чужого будинку через вікно, але змушений був утекти ні з чим. Все через те, що спрацювала сигналізація.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Так, інцидент трапився в суботу, 9 жовтня.

Правоохоронці з'ясували, що затриманий неодноразово притягувався до скоєння аналогічних злочинів. Зокрема, у вересні цього року в одній із недобудов він виламав двері та заліз всередину, викрав будівельний матеріал, особисті речі, електроінструмент і навіть дитячі іграшки.

Наразі поліція встановлює причетність затриманого до скоєння інших злочинів на території Бориспільщини.

Злодій вдерся до будинку в Києві, але пошкодував про свій вчинок (kv.npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Київській області затримали професійного крадія. Вилучили два РПГ, гранату й зброю.

Також ми писали, що в Україні зловмисники крадуть дзеркала з авто і пропонують їх викупити.

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