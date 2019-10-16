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В Киеве на детской площадке поймали неадеквата с ножом: подробности ЧП

STYLERПроисшествия    16.10.2019 - 12:55
В Киеве на детской площадке поймали неадеквата с ножом: подробности ЧП
В Киеве поймали мужчину с ножом на детской площадке (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве на детской площадке у мужчины нашли нож с угрожающей надписью

В Киеве произошло чрезвычайное происшествие на одной из детских площадок. Молодой человек ходил с ножом и вел себя очень неадекватно. Информация об инциденте появилась на Facebook-странице паблика Киев Оперативный.

ЧП произошло в жилом комплексе "Яркий", что находится в Оболонском районе столицы.

"Только что охранная компания Омега в ЖК "Яркий" задержала на детской площадке неустановленное лицо с ножом, которое вело себя очень неадекватно. Что может делать взрослый человек с таким ножом на детской площадке?" - сказано в сообщении.

Кроме того, в сети опубликовали фото молодого человека и странный нож, который у него изъяли.

Рукоятка ножа обмотана черной изолентой, лезвие - красного цвета, а на нем наклейка с надписью "Никто не остановит смерть".

В Киеве на детской площадке поймали неадеквата с ножом: подробности ЧПВ Киеве на детской площадке поймали неадеквата с ножом: подробности ЧП

В Киеве поймали мужчину с ножом на детской площадке (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях удивлены подобным происшествием. Кое-кто даже заподозрил в задержанном маньяка, который бесчинствует на Радужном и Воскресенке.

  • Поразводились идиоты...
  • За яй*а возмите, так он не только расскажет, где ножик взял.
  • Может, это тот чувак, который на Левом берегу людей ножом режет?

В Киеве на детской площадке поймали неадеквата с ножом: подробности ЧП

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