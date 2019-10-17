У Києві військовий підстрелив ветерана АТО через неподобства на дитячому майданчику

У Києві військовий стріляв у ветерана АТО (колаж: РБК-Україна)

У Києві на Виноградарі сталася бійка зі стріляниною

У Києві сталася бійка з перестрілкою між військовослужбовцями і ветераном АТО. В результаті чого одному з учасників прострелили ногу, а другому її зламали. А почався конфлікт з банального зауваження, про це пише Київ Оперативний в Facebook.

НП сталася на Виноградарі в ніч на 17 жовтня. Троє військових поверталися з гулянки, зайшли в місцевий АТБ за добавкою і розпили все це прямо біля маркету.

Один з них був у військовій формі, він вирішив відійти справити нужду і вибрав для цього місця дитячий майданчик. У цей час повз проходив ветеран АТО з дружиною, який зробив військовому зауваження.

У Києві військовий стріляв у ветерана АТО (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Після словесної перепалки військовий дістав пістолет і почав стріляти по ветерану АТО гумовими кулями. Але поранення двох ніг не завадило учаснику війни на Донбасі побити військового, а також зламати ногу його товаришеві, який втрутився в конфлікт.

Постраждалим надали допомогу, а військовослужбовця і ветерана АТО затримали. Ситуацію вивчатиме Державне бюро розслідувань.

У Києві військовий стріляв у ветерана АТО (відео: YouTube/Київ Оперативний)