ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві військовий підстрелив ветерана АТО через неподобства на дитячому майданчику

STYLERПодії    17.10.2019 - 16:57
У Києві військовий підстрелив ветерана АТО через неподобства на дитячому майданчику
У Києві військовий стріляв у ветерана АТО (колаж: РБК-Україна)

У Києві на Виноградарі сталася бійка зі стріляниною

У Києві сталася бійка з перестрілкою між військовослужбовцями і ветераном АТО. В результаті чого одному з учасників прострелили ногу, а другому її зламали. А почався конфлікт з банального зауваження, про це пише Київ Оперативний в Facebook.

НП сталася на Виноградарі в ніч на 17 жовтня. Троє військових поверталися з гулянки, зайшли в місцевий АТБ за добавкою і розпили все це прямо біля маркету.

Один з них був у військовій формі, він вирішив відійти справити нужду і вибрав для цього місця дитячий майданчик. У цей час повз проходив ветеран АТО з дружиною, який зробив військовому зауваження.

У Києві військовий стріляв у ветерана АТО (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Після словесної перепалки військовий дістав пістолет і почав стріляти по ветерану АТО гумовими кулями. Але поранення двох ніг не завадило учаснику війни на Донбасі побити військового, а також зламати ногу його товаришеві, який втрутився в конфлікт.

Постраждалим надали допомогу, а військовослужбовця і ветерана АТО затримали. Ситуацію вивчатиме Державне бюро розслідувань.

У Києві військовий стріляв у ветерана АТО (відео: YouTube/Київ Оперативний)

У Харкові невідомі обстріляли трамвай Одним ударом збив з ніг: у Дніпрі сімейна пара влаштувала бійку на вулиці (відео)
Новини України бійкаСтрільба
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся