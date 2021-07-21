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В Киеве водолазы разыскивали "пропавшую" женщину: фото курьезной ситуации

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на берегу парка Партизанской славы наряд Муниципальной охраны заметил брошенные вещи.

Об этом сообщает Муниципальная варта Киева.

Так, около шести часов утра заметили вещи, которые долгое время находились без владельца.

Уже в восемь часов на место происшествия прибыли водолазы ГСЧС и полиция. Правоохранители начали розыск пропавшей женщины.

А уже в десять часов к поисковой группе подошла та самая "пропавшая" женщина и спросила кого они ищут, и что происходит.

"Вот бы все истории заканчивались так позитивно", - пишут в сети.

Фото: в Киеве разыскивали "пропавшую" женщину (facebook.com/MunicipalnaVarta)

В комментариях пользователи пишут, хорошо, что правоохранители быстро среагировали.

  • Хорошо все то, что хорошо заканчивается;
  • Молодцы. Сработали на опережение!! Но ситуация оказалась смешная, извините;
  • Благодарность за то что сработали оперативно. Хорошо то, что хорошо закончилось;
  • Очень хорошо что отреагировали, а не проигнорировали. Молодцы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве коммунальщики перегородили пешеходный переход забором.

Также В Киеве авто на крутых номерах устроило " шашки" и попало в ДТП.

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