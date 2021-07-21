В Киеве водолазы разыскивали "пропавшую" женщину: фото курьезной ситуации

Так, около шести часов утра заметили вещи, которые долгое время находились без владельца.

Уже в восемь часов на место происшествия прибыли водолазы ГСЧС и полиция. Правоохранители начали розыск пропавшей женщины.

А уже в десять часов к поисковой группе подошла та самая "пропавшая" женщина и спросила кого они ищут, и что происходит.

"Вот бы все истории заканчивались так позитивно", - пишут в сети.

Фото: в Киеве разыскивали "пропавшую" женщину (facebook.com/MunicipalnaVarta)

В комментариях пользователи пишут, хорошо, что правоохранители быстро среагировали.