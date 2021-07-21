У Києві водолази розшукували "зниклу" жінку: фото курйозної ситуації

Так, близько шостої години ранку помітили речі, які довгий час перебували без власника.

Вже о восьмій годині на місце події прибули водолази ДСНС та поліція. Правоохоронці розпочали розшук зниклої жінки.

А вже о десятій годині до пошукової групи підійшла та сама "зникла" жіночка і запитала кого вони шукають, і що відбувається.

"От би все історії закінчувалися так позитивно", - пишуть у мережі.

Фото: у Києві розшукували "зниклу" жінку (facebook.com/MunicipalnaVarta)

У коментарях користувачі пишуть, добре, що правоохоронці швидко зреагували.