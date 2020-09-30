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В Киеве водители увязались за "скорой" и получили мгновенную карму (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве произошло ДТП с двумя автомобилистами, которые пристроились за скорой помощью

В Киеве двоих водителей, которые решили увязаться за скорой, чтобы проскочить побыстрее пробки, настигла мгновенная карма. Хитрецы попали в ДТП, забыв, что нужно соблюдать дистанцию.

Утром, 30 сентября, в Facebook сообщества Киев Оперативный появилось видео с моментом аварии.

Инцидент произошел на углу проспекта Победы и улицы Дружковская, что неподалеку от станции метро Берестейская.

"Моментальная карма в действии. Два очень хитрых мужика на "Daewoo" и "Nissan" увязались за скорой, подрезав автора видео в месте сужения дороги, но забыли о том, что надо соблюдать дистанцию и попали в ДТП", - говорится в подписи к видео.

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Также в описании к видео добавили, что ни один из этих водителей не ехал за родственниками в этой самой скорой.

ДТП в Киеве случилось с двумя водителями из-за "скорой" (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что в ДТП под Киевом арматура из грузовика вонзилась в авто. Появились жуткие детали и фотографии.

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