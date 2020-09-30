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У Києві водії ув'язалися за "швидкою" і отримали миттєву карму (відео)

Автор: Світлана Мащенко

В Києві сталася ДТП з двома автомобілістами, які прилаштувалися за швидкою допомогою

У Києві двох водіїв, які вирішили ув'язатися за швидкою, щоб проскочити швидше затори, наздогнала миттєва карма. Хитруни потрапили у ДТП, забувши, що треба дотримуватися дистанції.

Вранці, 30 вересня, у Facebook спільноти Київ Оперативний з'явилося відео з моментом аварії.

Інцидент стався на розі проспекту Перемоги та вулиці Дружківська, що неподалік від станції метро Берестейська.

"Моментальна карма в дії. Два дуже хитрих мужика на "Daewoo" і "Nissan" ув'язалися за швидкою, підрізавши автора відео в місці звуження дороги, але забули про те, що треба дотримуватися дистанції і потрапили в ДТП", - йдеться у підписі до відео.

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Також в описі до відео додали, що жоден з цих водіїв не їхав за родичами в цій самій "швидкій".

ДТП в Києві сталося з двома водіями через "швидку" (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що у ДТП під Києвом арматура з вантажівки вп'ялася в авто. З'явилися моторошні деталі і фотографії.

Також повідомлялося, що в Одесі сталася неймовірна ДТП, яка врятувала життя пішоходів.

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