В Киеве водители увязались за "скорой" и получили мгновенную карму (видео)

В Киеве два хитрых водителя попали в ДТП (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве произошло ДТП с двумя автомобилистами, которые пристроились за скорой помощью

В Киеве двоих водителей, которые решили увязаться за скорой, чтобы проскочить побыстрее пробки, настигла мгновенная карма. Хитрецы попали в ДТП, забыв, что нужно соблюдать дистанцию.

Утром, 30 сентября, в Facebook сообщества Киев Оперативный появилось видео с моментом аварии.

Инцидент произошел на углу проспекта Победы и улицы Дружковская, что неподалеку от станции метро Берестейская.

"Моментальная карма в действии. Два очень хитрых мужика на "Daewoo" и "Nissan" увязались за скорой, подрезав автора видео в месте сужения дороги, но забыли о том, что надо соблюдать дистанцию и попали в ДТП", - говорится в подписи к видео.

Также в описании к видео добавили, что ни один из этих водителей не ехал за родственниками в этой самой скорой.

Моментальная карма в действии 2 очень хитрых мужика на #Daewoo и #Nissan увязались за скорой, подрезав автора видео в месте сужения дороги, но забыли о том, что надо соблюдать дистанцию и попали в ДТП. P.S: нет, они не едут за родственником в скорой. Киев, угол проспекта Победы и Дружковской (перед станцией метро Берестейская). Опубліковано Киев Оперативный Середа, 30 вересня 2020 р.

ДТП в Киеве случилось с двумя водителями из-за "скорой" (видео: facebook.com/KyivOperativ)

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